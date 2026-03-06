Magic supera a los Mavericks

ORLANDO.- Wendell Carter Jr. logró una volcada para tomar la delantera cuando quedaban 1,4 segundos, y el Magic de Orlando superó el jueves 115-114 a los Mavericks de Dallas para empañar el regreso de Cooper Flagg tras una lesión.

Flagg completó una jugada de tres puntos cuando restaban 37,3 segundos lo que le dio a Dallas una ventaja de cuatro, pero Orlando anotó los últimos cinco tantos. Jalen Suggs encestó un triple cuando quedaban 32,2 segundos.

Después de que Flagg falló un tiro en suspensión, Suggs asistió a Carter en la pintura para la clavada decisiva.

El brasileño Tristan da Silva lideró al Magic con 19 puntos. Suggs terminó con 17 unidades y siete asistencias, Paolo Banchero aportó 16 puntos y 12 rebotes, y Carter anotó 15.

Flagg sumó 18 puntos al embocar 7 de 22 tiros de campo en 26 minutos. La primera selección del draft de la NBA y el novato con más puntos de la liga se había perdido los ocho partidos anteriores por un esguince en el pie izquierdo.

Klay Thompson anotó 24 puntos por los Mavericks, al ingresar desde la banca y encestar siete triples. Khris Middleton anotó 10 de sus 19 puntos en el cuarto periodo, pero los Mavericks perdieron por 15ª vez en 17 partidos.