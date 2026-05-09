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Magnier gana la 1ra. etapa del Giro

Por AP

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Magnier gana la 1ra. etapa del Giro

BURGAS.- Paul Magnier se adjudicó la etapa inaugural del Giro de Italia después de que el ciclista francés se impuso el viernes en un esprint, mientras que el favorito Jonas Vingegaard, terminó sin problemas en el pelotón.

Magnier, corredor del equipo Soudal Quick-Step, vestirá la maglia rosa en la etapa 2 tras lograr su primera victoria en una Gran Vuelta de tres semanas.

Las tres primeras etapas del Giro se disputan en Bulgaria. La etapa inaugural fue un recorrido llano de 147 kilómetros (91 millas) desde Nessebar hasta Burgas, en la costa del mar Negro. Magnier completó la etapa en 3 horas y 21 minutos, superando por poco al danés Tobias Lund Andresen en la línea de meta.

Varios corredores se fueron al suelo en una caída cuando un ciclista rozó una barrera temporal durante la aproximación en el último kilómetro. Al parecer, todos los corredores que cayeron lograron levantarse y terminar la etapa.

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Vingegaard busca completar la rara hazaña de ganar las tres Grandes Vueltas. El líder danés del equipo Jumbo Visma conquistó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España el año pasado.

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