Mainz solo alcanzó a igualar con Hamburg

Buscaba volver a la senda del triunfo tras caer ante Dortmund

Por AP

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Mainz solo alcanzó a igualar con Hamburg

MAINZ.- Nadiem Amiri anotó su séptimo gol en siete partidos con el Mainz, pero un tanto desviado en la segunda mitad del jugador del Hamburg Fabio Vieira aseguró el empate el viernes 1-1 en la Bundesliga.

El Mainz buscaba volver a la senda del triunfo tras una derrota 4-0 ante el Borussia Dortmund la semana pasada y se puso en ventaja gracias a una volea precisa de Amiri tres minutos antes de irse al descanso.

Sin embargo, tras 19 minutos en el segundo tiempo el tiro libre de Vieira rozó el muro del Mainz, y no le dio ninguna oportunidad al arquero Daniel Batz.

El punto ayudó al Mainz a subir un puesto, hasta el 13mo lugar en la tabla.

El Hamburg está invicto en seis partidos y se ubica en el noveno lugar.

