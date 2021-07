Malone, un inusual gimnasta se dirige a los Olímpicos

Brody Malone insiste en que no hay nada especial en su historia de origen. Sus padres lo inscribieron en gimnasia cuando tenía 3 años debido a que no podía —o mejor dicho, no quería— estarse quieto.

"Típico", reconoció Malone con su acento sureño que delata sus orígenes en Tennessee y Georgia.

Eso quizás es lo único típico en el deportista de 21 años que recientemente fue elegido campeón nacional y que se dirige a Tokio a finales del mes como el abanderado del equipo varonil de gimnasia de Estados Unidos.

Malone es un digno hijo del sur que monta en rodeos y caza ranas. Y sí, sabe que posiblemente es la única persona en la historia del programa varonil de Stanford que le preguntó al entrenador Thom Gliemi cuál es un buen lugar para cazar en el bosque al norte de California.

"Creo que no me pudo decir mucho", dijo Malone mientras se reía.

Es difícil culpar a Gliemi, aunque rápidamente señala lo que parece en la superficie es un extraño matrimonio entre escuela y atleta, es más bien un testimonio de hasta dónde llegaría Malone para imponerse retos.