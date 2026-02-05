Man City vence al Newcastle

MANCHESTER.- El Manchester City enfrentará al Arsenal en la final de la Copa de la Liga Inglesa.

Los dos equipos que se encuentran en la cima de la Liga Premier se enfrentarán el próximo mes en el Estadio de Wembley después de que el City venció el miércoles 3-1 al Newcastle para ganar la semifinal con un marcador global de 5-1.

Tanto el City como el Arsenal todavía están en la contienda por ganar todos los trofeos esta temporada. La Copa de la Liga es la oportunidad de levantar el primer trofeo importante de la campaña y de infligir potencialmente un golpe psicológico en la carrera por el título.

"Estamos aquí para ganar trofeos y damos lo mejor de nosotros cada día para llegar a estas finales y ganar el trofeo", le dijo a Ske Sports el delantero del City, Omar Marmoush, quien anotó dos goles.

El Arsenal lidera actualmente la clasificación con seis puntos de ventaja sobre el City, que está en segundo lugar. Ambos equipos han avanzado a los octavos de final de la Liga de Campeones y a la cuarta ronda de la Copa FA.

La final de la Copa de la Liga es el 22 de marzo.

Dos goles en la primera mitad de Marmoush en el Etihad acabaron efectivamente con el Newcastle en una semifinal donde el City lideraba 2-0 desde el partido de ida. Tijjani Reijnders añadió otro antes del descanso.

El Newcastle anotó un gol de consolación a través del suplente Anthony Elanga y evitó la goleada después de los primeros 45 minutos. El Arsenal aseguró su lugar en la final con una victoria de 1-0 contra el Chelsea el martes para sellar una victoria global de 4-2.