Man United enfrenta más problemas financieros

Las consecuencias financieras de la derrota del Manchester United en la final de la Liga Europa deberían ser dolorosas y afectar al club durante años.

A todo o nada, Tottenham cantó victoria 1-0 el miércoles. Los Spurs se clasificaron a la Liga de Campeones —además del partido de la Supercopa de la UEFA en agosto. El perdedor quedó fuera de Europa la próxima temporada y no obtiene nada.

El United perdió en un partido anodino a pesar de que, como señaló el jueves el experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire, tiene ingresos más altos que Tottenham y gasta un 64% más en salarios para una plantilla de jugadores adquirida a un costo más elevado. Tottenham también venció dos veces al United en la Liga Premier esta temporada y en la Copa de la Liga doméstica.

“Si estuviera enseñando esto en una escuela de administración, concluiría que hay algo seriamente mal con la cultura de la organización... que es establecida en los despaches”, comentó Maguire en X.

Más allá de la pérdida de oportunidades deportivas y prestigio reputacional, el club, propiedad de la familia Glazer de Estados Unidos y del industrial británico multimillonario Jim Ratcliffe, afronta impactos financieros a corto y largo plazo.

Ausentarse la Liga de Campeones la próxima temporada es una pérdida instantánea de al menos 80 millones de euros (90 millones de dólares), y de unos 150 millones de euros (169 millones de dólares) en casa de llegar lejos en la fase de eliminación directa.

El United también se quedó sin los cuatro millones de euros (4,5 millones de dólares) que Tottenham recibirá de la UEFA por jugar la Supercopa contra el campeón de la Liga de Campeones —ya sea el Inter de Milán o el Paris Saint-Germain— el 13 de agosto en el estadio de Udinese en Italia. El ganador se embolsará un millón de euros (1,1 millones de dólares).

Después de no clasificarse para la Copa Mundial de Clubes 2025 —que tiene un fondo de premios de 1.000 millones de dólares de la FIFA y debería pagar más de 100 millones de dólares a un equipo europeo que salga triunfante — el United ahora está muy rezagado en la clasificación para la edición de 2029.

Los equipos europeos acceden al torneo de la FIFA mediante la Liga de Campeones, ya sea ganando el título o teniendo resultados consistentes durante cuatro temporadas.

El United ya se perderá toda la primera mitad del período de clasificación 2024-28, y es difícil proyectar que el equipo que ganó por última vez la Premier hace 12 años se clasifique y luego gane un título de la Liga de Campeones dentro de tres años.

Una solución clara a los problemas financieros crecientes y la capacidad de cumplir con las reglas de la Premier sería vender a los mejores jugadores del club, como el capitán Bruno Fernandes y al descartado delantero Marcus Rashford, o promesas de su cantera. Algunos ya devengan elevados salarios que son problemáticos para posibles compradores.

Una fuga de talentos corre el riesgo de acelerar una espiral de declive dentro y fuera del campo si el entrenador Ruben Amorim se queda tratando de reconstruir con un plantel más endeble.

Aunque el United sigue siendo uno de los clubes que más ingresos genera en Europa, la investigación anual de la UEFA muestra que su ventaja está en declive, a pesar de que los ingresos fijaron un récord del club de 661,8 millones de libras (887 millones de dólares) el año pasado.

Un gráfico de la UEFA mostró que durante cinco años desde 2019-24 —desde antes de el COVID-19 hasta la recuperación pospandémica en la industria del fútbol— los ingresos del United crecieron a un ritmo más lento que todos sus mayores rivales ingleses, excepto Chelsea.

Ahora los ingresos corren el riesgo de caer, y otro recorte de ingresos se avecina al caer al 16to puesto en la clasificación de la Premier con una ronda restante el domingo.

El dinero del premio de la Premier, basado en la posición final en la tabla, significa que caer del octavo lugar hace un año al 16 implica una diferencia de 22 millones de libras (29,5 millones de dólares) menos.

Todo esto se suma a otra temporada con pérdidas después de un déficit de 113,2 millones de libras (152 millones de dólares) la temporada pasada. Los tres años anteriores totalizaron pérdidas de 236 millones de libras (316 millones de dólares).

Las reglas de ganancias y sostenibilidad de la liga (PSR) permiten a los clubes perder 105 millones de libras (140,siete millones de dólares) durante un período de tres años o enfrentar sanciones, aunque el United puede citar algunas exenciones.

Ratcliffe, quien tiene control operativo a pesar de ser un accionista minoritario, ya es la cara pública de recortes impopulares en empleos y beneficios para el personal, y el aumento de los precios de las entradas para los aficionados.

“Esto no es sostenible, y si no actuamos ahora corremos el peligro de no cumplir con los requisitos de PSR/FFP (juego limpio financiero) en los próximos años y afectar significativamente nuestra capacidad para competir en el campo”, advirtió el club a sus hinchas en marzo.