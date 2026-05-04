Man United le gana a Liverpool

MANCHESTER.- El Manchester United se encamina de regreso a la Liga de Campeones.

Una victoria el domingo 3-2 ante Liverpool confirmó el regreso del United a la principal competición europea de clubes tras dos años de ausencia .

Kobbie Mainoo resolvió un emocionante duelo de la Liga Premier en Old Trafford con un remate de primera desde el borde del área después de que el campeón defensor, Liverpool, se había recuperado de una desventaja de dos goles.

La victoria permitió que Michael Carrick cumpliera el objetivo que le fijaron cuando en enero le entregaron el cargo de entrenador principal hasta el final de la temporada. Tras rescatar la campaña en picada del United ha llevado al club al tercer puesto de la clasificación y ha firmado triunfos contundentes ante Arsenal, Manchester City y ahora el Liverpool.

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El triunfo reforzará las suplicas para que Carrick reciba el puesto de manera permanente.

Ferguson tenía previsto ver el partido en Old Trafford, pero salió del estadio y fue al hospital como medida de precaución al sentirse indispuesto antes del saque inicial.

El hecho de que el regreso a la Liga de Campeones se asegurara ante el rival más feroz del United, Liverpool, solo añadió a las escenas de celebración tras el pitazo final. Para alegría de sus aficionados, el United también completó por primera vez desde la campaña 2015-16 un doblete liguero de victorias, en casa y fuera, ante el club de Merseyside.

El United está seis puntos por delante del Liverpool, cuarto clasificado, con tres jornadas por disputarse. Esto es una mejora significativa respecto a la campaña pasada, cuando terminó 42 puntos por detrás de equipo campeón de Arne Slot.