Manchester City gana sin Haaland

Sin el lesionado Erling Haaland, el Manchester City confió en el último gol del delantero recientemente fichado Antoine Semenyo para asegurar una victoria el sábado que mantuvo la presión sobre el Arsenal en la carrera por el título de la Liga Premier.

Semenyo hizo su mejor imitación de Haaland al rematar a quemarropa un centro raso para el gol de la victoria en el tiempo de descuento de la primera mitad, mientras el City se mantuvo firme para vencer 1-0 al Leeds y recortar la diferencia con el Arsenal a dos puntos.

Fue el sexto gol de Semenyo en 11 partidos desde que llegó procedente del Bournemouth en enero.

Haaland no estuvo disponible para el viaje a Leeds —su ciudad de nacimiento— después de sufrir lo que el técnico del City Pep Guardiola describió como una "pequeña lesión" en el entrenamiento del jueves. Fue el primer partido de liga que el delantero noruego se ha perdido en toda la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El City tuvo suerte en Elland Road, con el Leeds desperdiciando dos ocasiones claras en la primera mitad y aumentando la presión al final del partido.

Aun así, el City sumó una cuarta victoria seguida en la liga y una sexta consecutiva en todas las competiciones.

La racha de juegos de la Liga Premier sin anotar de Mohamed Salah ha llegado a 10.

Afortunadamente para la estrella de Egipto, sus compañeros del Liverpool no tuvieron problemas para encontrar la red en una goleada de 5-2 sobre el West Ham el sábado que continuó la recuperación de mitad de temporada del campeón defensor.

Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister y Cody Gakpo anotaron para el Liverpool, que también forzó un autogol mientras el equipo acumulaba más de cuatro goles en un juego de liga por primera vez esta temporada.

El Liverpool ha ganado cuatro juegos seguidos en todas las competiciones y seis de sus últimos siete; el único traspié fue la derrota en casa ante el City. El equipo de Arne Slot igualó en puntos al Manchester United, cuarto clasificado, que juega el domingo en casa contra el Crystal Palace.

El último gol de liga de Salah para el Liverpool fue hace mucho tiempo, el 1 de noviembre contra el Aston Villa. Es su sequía goleadora más larga en la competición desde que se unió procedente de la Roma en 2017.