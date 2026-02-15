logo pulso
Mansfield da el golpe y elimina al Burnley

Por AP

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Mansfield da el golpe y elimina al Burnley

MANCHESTER.- El Mansfield, de tercera categoría, protagonizó la última sorpresa en la Copa FA de este año al eliminar el sábado al Burnley, de la Liga Premier.

El gol de Louis Reed en el minuto 80 en Turf Moor completó una remontada para una victoria 2-1 del equipo de la League One en la cuarta ronda, después de ir perdiendo en la primera mitad.

"En cuanto salió el disparo sentí que iba a entrar", dijo a la BBC. "He estado trabajando en ellos durante toda la semana . Los chicos dijeron: ´Este es tu momento, ve y tómalo´. Por suerte, lo hice".

En cuanto a hazañas de "matagigantes", quizá no sea tan espectacular como la victoria del Macclesfield, de una categoría inferior, contra el vigente campeón Crystal Palace el mes pasado, pero es otro gran resultado sorpresa en la competición de eliminación directa más antigua del fútbol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, no hubo cuento de hadas para el Salford, de cuarta categoría, en el campo del Manchester City, aunque logró mantener el marcador en 2-0 en el Etihad Stadium.

El Newcastle remontó un gol en contra para vencer al Aston Villa, con 10 hombres, 3-1 y el Burton Albion asustó al West Ham antes de perder 1-0 en la prórroga.

El Liverpool venció cómodamente al Brighton 3-0.

