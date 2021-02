Manuel Izquierdo contento de llegar al Atl. de San Luis

El Atlético de San Luis hizo la presentación virtual a los medios de comunicación de su último refuerzo para este torneo, Juan Manuel Izquierdo, quien se dijo contento de estar en un equipo como el potosino, que tienen una buena organización y un excelente respaldo.

Para el jugador uruguayo, esta es la primera ocasión que sale de su país, por lo que es sin duda una gran oportunidad para dar a conocer sus condiciones futbolísticas, y al respecto comentó "Para mi es una gran oportunidad para que se me conozca a nivel internacional, he tenido al futbol mexicano, tengo contactos ligados a México, además de que sé que se practica un futbol muy dinámico y eso me convenció a venir, porque sé que puedo aportarle al club".

En cuanto a su adaptación, Juan Izquierdo comentó, "Yo vine a trabajar, para mí el tema de la altura no es problema, aquí lo importante es observar como es el funcionamiento del equipo y checar cual puede ser mi aportación, ya tengo una semana y media de entrenamientos y sigo aprendiendo y adaptándome al grupo, por lo que espero que pronto pueda jugar".

Y agregó, "La verdad es que mi objetivo es ayudar al equipo, aportar en la cancha, y a largo plazo es entender bien el vínculo y dejar una buena imagen.

FERNANDO PIÑUELAS

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación y a pregunta sobre lo que le falta al equipo para poder levantarse en este torneo, el defensa del cuadro potosino comentó, "A mí sentir no le hace falta nada al equipo a pesar de que no hemos conseguido buenos resultados, estamos trabajando muy fuerte y en cada partido se ve la mejora y estamos seguros de que pronto vamos a empezar a sumar buenas unidades para el cuadro".

Y agregó, "Estamos conscientes de que actualmente la defensa del Atlético de San Luis es la más goleada hasta el momento, pero no ha sido por errores fatales, como se ha comentado, son pequeños detalles que debemos de resolver en los entrenamientos y con atención en los partidos, por lo que vamos a mejorar conforme pase el torneo".

Sobre su sentir de estar en el primer equipo, Fernando señaló, "Es un sentimiento muy bonito el poder jugar, eso te da confianza, te da seguridad, jugar te da una gran sensación, en este momento estamos trabajando para revertir la situación, es otro año, otra temporada, y estoy seguro de que vamos a ir por los tres puntos a Mazatlán".