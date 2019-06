Mao Reyna Jr. triunfa en Fórmula 1800

El piloto potosino Enrique "Mao" Reyna Jr., de la escudería Don Tacho-Roy logró su tercera victoria al hilo dentro de la tercera fecha del Campeonato Fórmula 1800 dentro de la Nascar PEAK México Series que tuvo lugar el pasado domingo en la ciudad de Aguascalientes.

Fue una lucha desde el banderazo de salida, en donde todos los participantes buscaron la bandera de cuadros, por lo que no fue una competencia fácil para el piloto Enrique "Mao" Reyna Jr., que tuvo que luchar con todo para alcanzar la victoria.

La pelea en las últimas vueltas fue con los jóvenes pilotos Iván González y José Arellano quienes, por momentos se colocaban en la punta dejando en claro que iban por la bandera de cuadros.

Enrique Reyna de Productos Don Tacho 40Aniv-Roy nunca bajo la guarda, y con su brillante manejo y estrategia, fue recuperando terreno y tomar la punta para cruzar primero la meta.

La escudería Productos Don Tacho 40Aniv-Roy con este triunfo continua como líder general de la categoría Formula 1800 que tendrá su siguiente fecha en la ciudad de Querétaro.

Al finalizar la carrera "Mao" Reyna jr., señaló "Fue un fin de semana de éxito y suerte para la escudería, después de arrancar en segundo lugar, y varias vueltas en la misma posición, aproveche la falla qué tuvo el auto de Federico Solís para ubicarme en él primer lugar, y no cometer errores para terminar la carrera en primer lugar. Agradezco a mi padre que me entrego un buen auto para desarrollarlo en pista, a mis patrocinadores Productos Don Tacho, Químicas Procom por todo el apoyo qué me brindan sin olvidar el agradecimiento para toda esa bonita afición qué siempre está al pendiente del desarrollo de mi equipo cada carrera".