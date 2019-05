Maradona dice que empate con el 'Atleti' no es de nocaut pero los deja "tocados"

El astro argentino Diego Armando Maradona, técnico de los Dorados de Culiacán de la Liga de Ascenso del fútbol mexicano, dijo este jueves que el empate 1-1 con San Luis de hoy en la ida de la final del Clausura no fue un golpe de nocaut para su escuadra pero si los dejó "tocados".



"Estamos groguis (aturdidos) y el golpe de nocaut lo pueden dar San Luis, pero también nosotros podemos concretar un contragolpe (en la vuelta). Acá todavía no hay un ganador claro que levante el título", dijo Maradona en conferencia de prensa tras el partido.



El estratega argentino aceptó que la iguala condena a su equipo porque deberá cerrar la serie final en casa del San Luis, el domingo.



"Nosotros llevamos el partido adelante siempre y el único balón de ellos en nuestra área fue gol", apuntó.



Dijo que su equipo "seguirá siendo el mismo de siempre" y no cambiará su estilo. "No vamos a caernos (por este resultado) ni éramos el Manchester City ni los últimos de la clasificación. Estamos en la final y ahí seguimos, nos duele porque hacíamos otras cuentas".



Maradona explicó el empate de su equipo diciendo que "el fútbol tiene estas cosas, te da y te quita o te quita y te da" y lamentó la igualada por sus jugadores, quienes, dijo, "habían hecho un enorme esfuerzo hasta que llegó el gol de San Luis" en el minuto 72.



El partido de vuelta se jugará el próximo domingo en el estadio Alfonso Lastras de la ciudad de San Luis Potosí.



Ambos equipos se enfrentaron en la final del pasado Apertura 2018 que ganó el Atlético San Luis y ahora repiten en la final del Clausura 2019 y si nuevamente gana el Atlético habrá obtenido el pase directo a la Primera División.



Por el contrario, si Dorados gana la serie de dos partidos habrá otros dos encuentros entre ambos equipos para definir al campeón definitivo del Ascenso en México.