"Maradona era espiado por el Sevilla", señalan

Después de convertirse en el ídolo de Nápoles, el Sevilla fichó a Diego Armando Maradona en 1992. Llegó como campeón de Italia, campeón del mundo en 1986, pero también con escándalos de drogas, situación que lo llevó a una sanción de 15 meses por dar positivo de cocaína en un control antidopaje.

Gracias a todo esto, el cuadro andaluz contrató a un detective para seguir de cerca al astro argentino. Ante la muerte de Maradona, Charlie M. quien lo siguió de cerca y habló sobre los encargos que el Sevilla le solicitó.

"Su casa no tenía salida, era lo bueno que tenía. Era un chalet y solo tenía una salida. Entonces pusimos un coche ahí y nos íbamos turnando. Esa casa era como El Corte Inglés. Contamos 18 o 20 italianos, argentinos entrando y saliendo. Yo llevo 30 años en la calle y sé qué gente era. Aquello era un desastre", comentó.

También recordó que Maradona no estaba bien acompañado y ni llevaba una vida propia de un futbolista de alto rendimiento. Sabía bien quienes eras las personas cercanas al 10, ya que anotaban sus matrículas y también los llegaron a seguir.

El detective aceptó que llegaron a infiltrar a algunas mujeres a las reuniones de Diego Armando, "Eran modelos y con eso les pusimos la trampa. Maradona era muy buena gente. Eran las cinco de la mañana, a las diez tenía que estar en la ciudad deportiva entrenando y no iba a entrenar". Los escándalos de Maradona continuaron y su relación con el Sevilla terminó a mediados de 1993.