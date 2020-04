Maradona es una de las peores personas que conocí: Codesal

Edgardo Codesal, dijo que Diego Armando Maradona es una de "las peores personas que he conocido en mi vida".

En entrevista a un medio argentino, el expresidente de la Comisión de arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol y quien dirigió la final Alemania-Argentina del Mundial de Italia 90, señaló que pudo echar a Maradona, desde antes que iniciara el juego.

Cuando se escuchaba el himno de la Argentina, el estadio Olímpico de Roma, la afición lo silbó y Diego respondió con un "Hijos de put...", que fue captado por las cámaras.

"Si aplico el reglamento por el insulto que le hace a todo el estadio, debí expulsarlo antes del partido. Pero obviamente traté de calmarlo y decirle: 'Estamos en una final del mundo, usted es uno de mejores jugadores del mundo'. Y no lo quiso entender. Reglamentariamente, lo pude haber echado", comentó el ex árbitro al programa "Tirando" paredes que reproduce el diario Olé.

En el mismo juego, tuvo una nueva oportunidad de expulsarlo. "Cuando expulsé a Pedro Monzón (por falta sobre Jürgen Klinsmann), vino y me dijo que ya sabía que la FIFA había tramado un robo... Ahí también podría haberlo expulsado. Lo contemplé por ser un excelente jugador, pero como persona es de las peores que conocí en mi vida".

Años después cuando dirigía a Dorados, dijo en su visita a Querétaro, donde reside Codesal: "no sabía que había tantos ladrones aquí. Ese tipo de cosas, a pesar de que pasaron 30 años para justificar lo que no logró en la cancha, no me hacen cambiar lo que hice ni lo que volvería a hacer si tendría la oportunidad".

Codesal ha sido señalado por los argentinos como el artífice para que no ganaran la final del mundial italiano, porque además de la expulsión de Monzón, en los minutos finales marcó un polémico penalti a favor de los teutones, que definió el juego.