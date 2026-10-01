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Marca Rebe Bernal su tercer gol con el United

Por El Universal

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Marca Rebe Bernal su tercer gol con el United
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La aventura de la mexicana Rebeca Bernal en el Manchester United escribió este miércoles un nuevo capítulo positivo. La defensora volvió a hacerse presente en el marcador y confirmó el gran momento que atraviesa en el futbol inglés.

      La exjugadora de Monterrey, quien también dejó huella durante su paso por el balompié de Estados Unidos, colaboró en la goleada de las Red Devils por (5-1) sobre Durham, en actividad de la segunda jornada de la WSL Players Cup.

      El tanto, que fue celebrado por el club en sus redes sociales, representó la tercera anotación de Bernal con la camiseta del Manchester United. La mexicana abrió el marcador apenas al minuto 11, al imponerse en el área con un certero remate de cabeza.

      Convertida en la primera futbolista mexicana en jugar en la máxima categoría de Inglaterra y tras consolidarse como una de las referentes del Washington Spirit, Bernal buscará mantener el buen paso ahora con la Selección Mexicana.

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      La zaguera fue incluida por Pedro López en la convocatoria del Tricolor para los compromisos ante Jamaica, programados para los días 9 y 13 de octubre, donde intentará extender su destacado presente tanto a nivel de clubes como con el combinado nacional.

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