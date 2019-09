Marcelo Bielsa gana el "The Best" por el Juego Limpio en Leeds-Aston Villa

El técnico argentino del Leeds, Marcelo Bielsa, fue galardonado este lunes en el Teatro La Scala de Milán con el premio "The Best" al Juego Limpio por su gesto en un partido ante el Aston Villa, cuando ordenó a sus jugadores conceder un gol a los rivales tras marcar un tanto con un contrario en el suelo.



Era el pasado abril cuando el Leeds, en plena pelea por el ascenso a la Premier League, se adelantó ante el Aston Villa con un gol del polaco Mateusz Klich cuando un rival estaba en el suelo lesionado.



Pese a las quejas de sus propios jugadores, que no querían aceptar las peticiones de Bielsa, el técnico argentino ordenó que concedieran el gol del 1-1 al conjunto de Birmingham para volver a empezar desde una situación de igualdad.



El encuentro terminó definitivamente 1-1 y el Leeds perdió finalmente la posibilidad de ascender a la Premier League, algo que lograría el Aston Villa tras superar al Derby County en las eliminatorias de ascenso.



Cinco meses después, Bielsa fue premiado junto a su equipo por el gesto de juego limpio en la gran gala de La Scala milanesa. Sin embargo, el argentino no pudo estar presente y envió a un delegado para recoger el premio.