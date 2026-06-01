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Marcelo Flores, fuera del Mundial

Sufrió una grave lesión durante la final de la Champions Cup

Por El Universal

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Marcelo Flores, fuera del Mundial
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      México.- Apenas unas horas después de hacerse oficial su convocatoria para la Copa del Mundo de 2026, Marcelo Flores, jugador de Tigres y seleccionado de Canadá, se convirtió en tendencia tras sufrir una grave lesión durante la final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y el conjunto felino.

      El futbolista, quien se ganó un lugar en el equipo dirigido por Jesse Marsch tras cambiar de representatividad y dejar atrás su vínculo con México, protagonizó una desafortunada jugada al minuto 74. Flores intentó un recorte dentro del área rival, pero su pie derecho quedó atorado en el césped, provocando un movimiento antinatural en su rodilla.

      La reacción fue inmediata: el dolor y la preocupación fueron evidentes en el rostro del jugador, quien no pudo continuar en el partido. Entre lágrimas, tuvo que abandonar el terreno de juego, siendo auxiliado y cargado por sus compañeros y miembros del cuerpo técnico ante la imposibilidad de apoyar la pierna.

      La escena generó alarma entre aficionados y analistas, sumando múltiples mensajes de apoyo en redes sociales. Horas más tarde, el propio Marcelo Flores confirmó la magnitud de la lesión y la noticia que nadie quería escuchar: su ausencia en la Copa del Mundo de 2026.

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      El atacante reveló que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) en la rodilla derecha, una lesión que lo dejará fuera de toda actividad por varios meses. "Son tiempos muy difíciles, una noticia dura de procesar. Lamentablemente sufrí una rotura de ligamento cruzado. Agradezco todos sus mensajes de apoyo, volveré más fuerte", escribió el jugador.

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