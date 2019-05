Marcelo García va por el podio de Mikel´s Trucks

La fecha 3 del serial de desarrollo de Nascar México espera una gran batalla por los 3 primeros lugares, donde el regio Marcelo García buscará subir a lo más alto en las Mikel´s Trucks.

Las acciones de este sábado comenzaron de una gran manera sobre la pista del Trióvalo bajo un fuerte sol para el piloto Marcelo García Serna, con la camioneta #21 Isquisa – Fertisquisa – Nitrousquisa – Más Cultivos – Soluisquisa – Isquicote – ProRally quien solo tuvo una salida a practicar pero sirvió para darle al equipo la mejor información sobre la estrategia a seguir durante la calificación.

Llegado su turno Marcelo dio sus dos giros a la pista de 1.350 km para dejar su mejor registro en 00:35.897 con lo que obtuvo la sexta posición en la formación inicial de este próximo domingo. Marcelo tiene claro el trabajo a realizar pues quiere regresar, junto a Isquisa, arriba del podio de vencedores para seguir recortando distancia con sus rivales más cercanos.

"Un sexto lugar que no fue lo que trabajamos en las prácticas, pero aun así sabemos que tenemos una buena camioneta para estar más adelante, así pasa en las calificaciones donde muchos factores influyen y no hay mucho margen de error. Afortunadamente mañana tenemos 50 minutos para ir trabajando nuestra carrera, recuperar posiciones, pero sobre todo evitar meternos en problemas con los demás pilotos. Ya hemos estado en el podio y es algo que no queremos dejar así que daré mi máximo esfuerzo para volver a estar ahí, saldremos a dejar todo en la pista con el único objetivo de buscar la victoria, aquí hay mucha gente que me apoya", apuntó Marcelo.