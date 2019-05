María Espinoza apuesta por un entrenamiento preciso para llegar a Tokio 2020

"Ya no tengo 20 años para estar con tantas competencias seguidas; llevo una planificación jugando con los puntos del ranking y la estrategia; como mi cuerpo es maduro, trato de cuidarlo en todos los aspectos", señaló la peleadora que la semana pasada ganó medalla de plata en los Mundiales de Manchester.



Espinoza, al referirse a su logro más reciente, confesó haber asumido los mundiales con una gran energía porque fueron los últimos de su carrera.



"Fue mi séptima participación en los mundiales. Antes no quería pelear el primer día por los nervios, pero ahora sí; fue una competencia de mucho nivel porque un año antes de los Juegos Olímpicos, los resultados en los mundiales abren puertas y no quise desaprovechar la oportunidad", señaló.



Espinoza se dio a conocer al ganar el título mundial en China 2007, donde se hizo campeona olímpica un año después. En los Olímpicos de Londres ganó bronce y en los de Río de Janeiro, plata, mientras en mundiales hace dos años fue tercera en Corea y ahora segunda en Manchester.



"Me quise retirar en el 2016, si lo hubiera hecho me hubiera ido con una sola medalla en mundiales, ahora tengo tres", dijo Espinoza, quien afirma que se retirará el año próximo después de Tokio 2020.



Espinoza pidió a la Federación Mexicana de taekwondo el pase directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para evitar desgaste en procesos eliminatorios y llegar en las mejores condiciones a la justa continental y antes al Grand Prix de Roma, programado para junio.



La Federación se mostró abierta a tomar en cuenta su pedido, aunque aún no le dio el boleto para los Panamericanos en los que México buscará mejorar en taekwondo su cosecha de Toronto 2015: dos preseas de oro, cuatro de plata y una de bronce.