María Fassi conquista su primer título como profesional

La mexicana María Fassi ganó su primer torneo como profesional a un año de graduarse.

La hidalguense se coronó en el NWA Charity Classic, que se jugó en el Bella Vista Country Club en Arkansas, donde destacó como colegial.

La golfista tricolor se apoderó de la cima desde la ronda uno del torneo dentro del Womens All Pro Tour y que le sirvió como preparación rumbo a la reanudación de la LPGA. En el Bella Vista Country Club, Fassi volvió a tener una ronda exitosa, esta vez de 68 impactos para un total de 274, 14 bajo par.

"Estoy muy contenta con éste resultado, le pegué muy bien durante toda la semana, sobre todo en el Green. Esto me da muchísima confianza para seguir entrenando y así regresar con todas las ganas y deseos de triunfo a la LPGA", dijo la tricolor.

Las otras mexicanas en el torneo fueron Fernanda Lira (+1), quien terminó empatada en la posición 13; Brena González (+5), en el 16, y Alejandra Llaneza, Nicole Autrique y Ana Paula Valdés, quienes no pasaron el corte.

María Fassi se prepara así para iniciar para iniciar en la LPGA a finales de julio, tras una pausa de cuatro meses por la pandemia de Covid-19.