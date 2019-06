María Fassi gana el ANNIKA Award

Los reconocimientos siguen para la mexicana María Fassi. Por segundo año consecutivo, la hidalguense fue galardonada con el ANNIKA Award como la mejor golfista amateur.

Después de su victoria en el campeonato nacional de la NCAA, hace 15 días, y de debutar como profesional, el fin de semana pasado durante el US Women's Open, Fassi cerró de manera muy exitosa su etapa como colegial con este nuevo premio.

"Estoy muy feliz por repetir. No pensé que mi último año en la Universidad de Arkansas pudiera ser mejor. Ganar dos veces significa mucho porque significa algo más fuera de los campos", dijo la tricolor a Golf Channel.

En noviembre pasado, María obtuvo su tarjeta de la LPGA, mas decidió terminar sus estudios, graduarse de la Universidad de Arkansas y cerrar el ciclo a nivel colegial. En cuatro años dentro de la NCAA, la tricolor sumó 11 y fue galardonada como la mejor jugadora SEC (en la que votan los entrenadores del circuito) de 2018 y 2019.

La tricolor se robó los reflectores en el Augusta National Women's Amateur, en el que terminó en segundo lugar, por detrás de la estadounidense Jennifer Kupcho, a quien derrotó en la votación por el galardón del ANNIKA Award; la otra finalista fue la sueca Frida Kinhult

"No he tenido tiempo para pensar en todo lo que he vivido en los últimos años. Todo ha sido un gran camino y no dejo de sonreír. No puedo esperar por lo que venga en mi futuro", agregó.

La semana pasada, Fassi debutó como profesional, durante el US Women's Open, en el que terminó empatada en la posición 12. El ANNIKA Award, nombrado en honor a la leyenda sueca Annika Sorenstam, se otorga mejor golfista a nivel universitario, en la que jugadoras, entrenadores y prensa votan para escoger a la ganadora.

Fassi se convirtió en la segunda que repite con este premio tras la estadounidense Leona Maguire.