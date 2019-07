María Perales sueña en grande

Por el gusto de andar en la bicicleta desde los tres años de edad, María Perales Quezada le agarró cariño al deporte, en la actualidad es campeona en ruta y subcampeona en pista en su segunda vez en una Olimpiada Nacional representando a Nuevo León, por la falta de apoyo en su natal San Luis Potosí.

A finales de mayo, principios de junio, María de 14 años de edad, compitió en Olimpiada Nacional que se llevó a cabo en Aguascalientes, "me fue muy bien porque gané la medalla de oro en la prueba de ruta que es la modalidad que practico desde hace cinco años. En la prueba de persecución logré la presea plateada con menos de un año de entrenar en la pista", dijo feliz.

Las medallas de oro y plata son lo máximo para la ciclista potosina y es que fue en revancha, es decir que en 2018 compitió en Olimpiada Nacional pero no le fue muy bien y ahora, en base a mucho esfuerzo, disciplina y sacrificio conquistó las dos preseas.

"En Olimpiada del año pasado no me fue muy bien al llegar en el lugar 11 en la ruta, por tal motivo busqué la manera de que me fuera mejor y así fue al quedar en la primera posición y campeona en Aguascalientes, no fue tan difícil de verdad porque todo el año me preparé a conciencia para este momento", explicó la joven ciclista.

Mencionó que la medalla dorada la ganó porque sus entrenamientos iniciaron desde agosto de 2018 y se terminaron en julio de 2019, además dijo que corre con el equipo MVC de Nuevo León con el entrenador Luis Manuel Vega y Armando Menéndez, quienes la apoyan en todo momento para cumplir sus metas.

POR FALTA DE APOYO EN SLP VOLÓ A NUEVO LEÓN EN AGOSTO DE 2018

María declaró del porque representa a Nuevo León siendo potosina, "no hubo el apoyo suficiente, allá me dan grandes oportunidades de sobresalir, vivo en la Villa Olímpica desde agosto de 2018, no me fue fácil dejar a mi familia, pero los veo cada fin de semana".

La destacada ciclista agregó que la autoridad deportiva en San Luis Potosí no le otorgó nada a diferencia de Nuevo León donde la tratan dignamente, "me dan apoyo en pago de viajes a competencias, comida, techo, por lo que sería mejor si en San Luis apoyan al deportista".

SUEÑA EN GRANDE

María no se limita a su corta edad ya que quiere seguir participando en competencias, en Olimpiada Nacional le quedan como tres o cuatro años, desea llegar a un Panamericano con la Selección Nacional para asistir a un mundial, y por qué no, a unos Juegos Olímpicos.

Para lograr sus metas, María Perales Quezada seguirá entrenando muy fuerte, practicando el deporte que le apasiona y que gracias al ciclismo ha conocido muchos estados del país como Aguascalientes, Sonora, Jalisco, Querétaro, entre otros, y los que le faltan porque de seguro continuará siendo protagonista en el deporte tubular a nivel nacional.