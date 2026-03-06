María "Pumita" Terrones, promesa del boxeo potosino

Con apenas 15 años de edad, la boxeadora potosina María del Socorro Terrones Ávila, mejor conocida como "Pumita", continúa abriéndose paso en el pugilismo amateur, disciplina que ha formado parte de su vida prácticamente desde la infancia y en la que hoy demuestra talento, disciplina y grandes aspiraciones dentro del boxeo mexicano.

En entrevista con Pulso, la joven pugilista habló sobre sus inicios y el camino que ha recorrido arriba del ring. "Sí, empecé a entrenar desde los seis años. Ya llevo más o menos más de ocho años entrenando arduamente en el gimnasio y preparándome para las peleas, gracias también al sparring", comentó la deportista.

su llegada al boxeo

La "Pumita" entrena bajo la dirección del profesor Martín Martínez en el gimnasio Warriors Boxing, lugar donde ha ido puliendo sus habilidades técnicas y su preparación física. Su llegada al boxeo, sin embargo, se dio de manera inesperada y por una situación familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Fue por mi familia, porque mi hermano tiene una enfermedad y le pidieron que hiciera una actividad física. Como el gimnasio nos queda cerca de la casa, mi mamá lo llevó y a mí me empezó a gustar verlo entrenar. Me llamó la atención y también me metieron; desde ahí me gustó mucho este deporte y me quedé", recordó.

En cuanto a su experiencia competitiva, Terrones recordó que su primer torneo. "El primer torneo al que asistí fue en Zacatecas. Fue algo nuevo para mí, sobre todo la preparación física, que fue muy dura. Logré llevarme la victoria sobre mi oponente; no fue fácil, pero logramos el objetivo", señaló.

Actualmente, la pugilista potosina compite en la categoría de 48 a 51 kilogramos y ya tiene en puerta nuevos compromisos deportivos. Uno de ellos será este 7 de marzo, cuando participe en el torneo "El Poder de la Mujer", evento que se realizará en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Además, la joven atleta también se prepara para cumplir uno de sus objetivos más importantes en el corto plazo: participar en los Juegos Nacionales Populares de la Conade 2026. Con metas claras y la mirada puesta en el futuro, "La Pumita" no oculta sus grandes aspiraciones dentro del boxeo. "Mi sueño ahorita es poder ganar los Juegos Conade y en un futuro asistir a torneos más importantes, como los Juegos Olímpicos y competencias de mayor nivel. También espero que a los 18 años pueda debutar como profesional", concluyó la joven promesa del boxeo potosino.