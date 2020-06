Mario y Silvia pasión por el softbol

Son como se dice en el argot popular "uña y mugre". Mario y Silvia les unen la pasión por el softbol. Hoy día del padre ambos reflejan su amor por el deporte y la unión familiar.

"Una hermosa coincidencia, como papá que orgullo ver a mi hija recibir el premio al Mérito Deportivo 2019 por su logros en el softbol, su entrega y sacrificio son barbaros" menciona el veterano pelotero.

En su turno Mario logró dos premios al Mérito Deportivo "en el mismo lugar, Palacio de Gobierno, me tocó el honor de recibirlo en béisbol, primero en 1994 y el segundo en 1997, es un orgullo que ahora mi hija Silvia esté logrando triunfos".

Entre risas Mario platica "pero todavía no me llegas Silvia Guerrero, te falta otro para alcanzarme, no te creas es cotorreo, sigue trabajando para alcanzar tus sueños".