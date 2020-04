Marrero sigue infectado por coronavirus

El presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, volvió a dar positivo en el coronavirus, por lo que deberá de continuar con su cuarentena en casa.

El presidente del conjunto potosino mencionó, "me encuentro bien de salud, ya no tengo fiebre, ni dolor, pero me volvieron a realizar la prueba del coronavirus por segunda ocasión y nuevamente salió positiva, en cuanto síntomas, hay días en que me siento mejor, hay días en que no, ya se sabía que esto es muy traicionera, pero hasta el momento, lo que tengo es dolor de cuerpo".

Y agregó, "cuando empezó todo este tema, el primer caso que se dio en España, fue en diciembre, y no tomaron medidas hasta marzo, y en aquel tiempo tuve que realizar un viaje por un asunto familiar y fue ahí donde me contagié, había comentado que la enfermedad le pega a las personas con bajas defensas, mayores de edad o que estuvieran en contacto con una persona que estuviera enferma, yo llevo una vida saludable, hago deporte, tengo una buena alimentación, en pocas palabras me gusta cuidarme y lo veía peligroso, pero que no me iba a contagiar, y fue que al llegar a México, empecé a manifestar mis síntomas".

"Mi preocupación es que cuando llegue de España, tuve contacto con el equipo, pero afortunadamente no hubo ningún contagiado, y en cuanto a mi familia, la misma no ha resultado contagiada y eso es un alivio".

En cuanto a cómo ha visto al plantel ante esta situación, el presidente del Atlético de San Luis mencionó, "pues cuando di el positivo, justo cuando había estado con ellos en el partido contra el Puebla, fueron dos semanas complicadas en todos los sentidos, y en lo personal, tenía la preocupación de que alguien saliera contagiado, y en lo personal es lo que más me preocupaba, y estaba más preocupado por eso que de la misma enfermedad".

"Gracias a Dios, el plantel respiró luego de que pasaron esas dos semanas, aunque en ese tiempo, algunos elementos presentaron síntomas, pero se les hicieron las pruebas y dieron negativo, yo en lo personal siempre estuve en contacto con el doctor del equipo y afortunadamente hay la llevamos, el equipo ahora está entrenando todos los días en casa, a todos los veo bien, con ganas de ver, pero sabemos que estamos en una situación de emergencia y ahora queda rezar mucho, para poder estar todos juntos".

TRES FECHAS TENTATIVAS PARA REGRESAR

Sobre si ya hablaron los presidentes de los clubes sobre una fecha tentativa para el regreso de la actividad, al respecto Alberto Marrero dijo, "se está teniendo reuniones de trabajo constantemente y se dieron a conocer tres fechas tentativas, la primera a mediados de mayo, la segunda a finales de mayo y la tercera en junio, dependerá de cómo evolucione todo, este mes es importante, en cuanto a ver cuándo se llega al pico de la enfermedad, y de ahí viene el descenso, para ver cuando puedan entrenar en grupo y en el campo y ya se platicó que se tendría dos semanas de entrenamiento, antes de regresar a la actividad, como una mini pretemporada".

En un supuesto de que la Liga MX no se reanude, se le preguntó qué sucederá con los jugadores que están a préstamo con el club, regresarán a sus equipos, se les extenderá el contrato a lo que el presidente del cuadro potosino comentó, "en cuanto a los jugadores extranjeros, se está trabajando en una prolongación de sus contratos, como la ha ordenado la FIFA".

AJUSTE SALARIAL IGUAL AL DEL ATLÉTICO DE MADRID

Un tema importante es sin duda el ajuste de salarios y al respecto Alberto Marrero mencionó, "nosotros hemos acordado tanto con jugadores como empleados de una reducción salarial que ha sido la misma que se ha tomado en Madrid, una reducción salarial que viene acordada dentro de la misma política que tiene el Atlético de Madrid, por lo que de ahí que tenga que agradecer al plantel completo por la solidaridad y por la ayuda que están dando, se sabe que a nadie le gusta eso, sabemos que la reducción salarial ha sido bastante importante, por ese lado, debo de agradecer al plantel, es importante señalar que la reducción no se hizo como en España de forma colectiva, sino que se habló de forma individual, aunque si hay un acuerdo colectivo con relación a un pago en el mes de junio, pero con algunas condiciones y así puedan recuperar algo".