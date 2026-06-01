Marta Kostyuk elimina a Swiatek de Roland Garros

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PARÍS.- Habrá una campeona inédita en Roland Garros este año, y dos jugadoras ucranianas están entre las principales contendientes .

Invicta esta temporada sobre arcilla, la ucraniana Marta Kostyuk, 15ª preclasificada, alcanzó los cuartos de final en París por primera vez el domingo al eliminar a la cuatro veces campeona Iga Swiatek por 7-5, 6-1 y arruinarle el cumpleaños.

Se enfrentará a continuación a su compatriota Elina Svitolina, lo que garantiza que habrá una ucraniana semifinalista en Roland Garros por primera vez en la era profesional (1968). Svitolina, séptima preclasificada, remontó para vencer a Belinda Bencic por 4-6, 6-4, 6-0.

Ninguna de las jugadoras que siguen en el cuadro ha levantado todavía el trofeo en París, tras la eliminación de Coco Gauff el sábado y la salida de Swiatek. En el cuadro masculino ocurre lo mismo, después de las derrotas de Jannik Sinner y Novak Djokovic y con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

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En la rama masculina, el español Rafael Jódar avanzó a sus primeros cuartos de final de un Grand Slam tras remontar una desventaja de dos sets y vencer a su compatriota Pablo Carreño Busta por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Jódar, quien también jugó cinco sets en la ronda anterior, se enfrentará en los cuartos de final al segundo preclasificado y anterior subcampeón Alexander Zverev. Zverev derrotó a Jesper de Jong por 7-6 (3), 6-4, 6-1.