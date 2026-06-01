logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Fotogalería

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Marta Kostyuk elimina a Swiatek de Roland Garros

Por AP

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Marta Kostyuk elimina a Swiatek de Roland Garros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PARÍS.- Habrá una campeona inédita en Roland Garros este año, y dos jugadoras ucranianas están entre las principales contendientes .

      Invicta esta temporada sobre arcilla, la ucraniana Marta Kostyuk, 15ª preclasificada, alcanzó los cuartos de final en París por primera vez el domingo al eliminar a la cuatro veces campeona Iga Swiatek por 7-5, 6-1 y arruinarle el cumpleaños.

      Se enfrentará a continuación a su compatriota Elina Svitolina, lo que garantiza que habrá una ucraniana semifinalista en Roland Garros por primera vez en la era profesional (1968). Svitolina, séptima preclasificada, remontó para vencer a Belinda Bencic por 4-6, 6-4, 6-0.

      Ninguna de las jugadoras que siguen en el cuadro ha levantado todavía el trofeo en París, tras la eliminación de Coco Gauff el sábado y la salida de Swiatek. En el cuadro masculino ocurre lo mismo, después de las derrotas de Jannik Sinner y Novak Djokovic y con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En la rama masculina, el español Rafael Jódar avanzó a sus primeros cuartos de final de un Grand Slam tras remontar una desventaja de dos sets y vencer a su compatriota Pablo Carreño Busta por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Jódar, quien también jugó cinco sets en la ronda anterior, se enfrentará en los cuartos de final al segundo preclasificado y anterior subcampeón Alexander Zverev. Zverev derrotó a Jesper de Jong por 7-6 (3), 6-4, 6-1.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Santiago Giménez se declara listo para el Mundial 2026
      Santiago Giménez se declara listo para el Mundial 2026

      Santiago Giménez se declara listo para el Mundial 2026

      SLP

      AP

      El delantero del Milan superó una lesión en el tobillo y cerró la temporada como titular en la Serie A.

      Javier Aguirre define lista de 26 para Mundial 2026
      Javier Aguirre define lista de 26 para Mundial 2026

      Javier Aguirre define lista de 26 para Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      La lista incluye 13 jugadores de Europa y 5 de Chivas, base del equipo nacional.

      Marta Kostyuk elimina a Iga Swiatek y avanza en Roland Garros
      Marta Kostyuk elimina a Iga Swiatek y avanza en Roland Garros

      Marta Kostyuk elimina a Iga Swiatek y avanza en Roland Garros

      SLP

      AP

      Jódar remontó dos sets para avanzar y enfrentará a Alexander Zverev en cuartos.

      Joao Fonseca avanza a cuartos de final en Roland Garros
      Joao Fonseca avanza a cuartos de final en Roland Garros

      Joao Fonseca avanza a cuartos de final en Roland Garros

      SLP

      AP

      Gustavo Kuerten alentó a Fonseca durante todo el partido, destacando su carisma y potencia en la cancha.