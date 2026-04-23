Martinez dominó a su ex equipo
ST. PETERSBURG.- Nick Martinez dominó a su antiguo equipo durante ocho entradas, y ayudó a que los Rays de Tampa Bay evitaran perder la serie por barrida con la victoria el miércoles 6-1 ante los Rojos de Cincinnati.
Martinez (1-1), quien firmó un contrato de un año por 13 millones de dólares con Tampa Bay en esta temporada baja, permitió una carrera y ponchó a cinco, un día después de que los Rojos castigaran a los Rays con 12 carreras.
La victoria puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas de los Rays. Cincinnati perdió por primera después de seis juegos.
Los Rays atacaron temprano a Brandon Williamson (2-2). El zurdo otorgó bases por bolas consecutivas con dos outs en la segunda entrada, y Tampa Bay lo hizo pagar. Ben Williamson conectó un sencillo, Chandler Simpson añadió un elevado de sacrificio y el cubano Yandy Díaz impulsó otra carrera con un sencillo para tomar ventaja de 3-0. El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón en la tercera, y Ryan Vilade remolcó a Díaz —quien tuvo tres hits— con un sencillo en la quinta. Caminero impulsó otra en la séptima.
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