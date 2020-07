Martínez Merino dirigirá a Gavilanes

Los Gavilanes de Matamoros le dieron la bienvenido al director técnico potosino Jorge Martínez Merino, quien con su experiencia buscará llevar al cuadro tamaulipeco a lo más alto de la Tercera División Profesional.

Martínez Merino tuvo éxito con el Centro de Formación del Potosí, de ahí emigró a la Sub 17 del San Luis F.C. del 2010 al 2013, en seguida saltó a la Sub 17 y Sub 20 delas Águilas del América de 2014 al 2017.

También fue estratega en la Segunda División Profesional del Club Necaxa del año 2017 al 2018, posteriormente arribó al mejor banquillo en el torneo apertura 2018 con los Hidrorayos del Necaxa de la Liga MX.

En su palmarés destacan ser campeón del Clausura 2015 con América Sub 17; campeón Milk Cup Irlanda del Norte 2016 con América; subcampeón Sub 20 Clausura 2017 con América; campeón Clausura 2018 con Necaxa en Segunda División Profesional.

Ahora toma la responsabilidad con los Gavilanes FC Matamoros, equipo de futbol que participará en la Serie "A" de la Liga Premier FMF y en el grupo 12 de la Tercera División.