Martino no negocia convocatorias

Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional Mexicana puso mucho énfasis en aclara que no hay disputa entre Federación y clubes de la Liga MX, y para muestra está que en el grupo que jugará contra Holanda y Argelia, "están los que quise traer, nadie me obligó a nada".

En una conferencia de prensa vía remota, el Tata puso en claro los dimes y diretes que parece que hay con diferentes clubes, diferentes técnicos.

"Nosotros priorizamos jugar este partido [frente a Holanda] en un día muy incómodo, era la única forma de hacerlo, y del mismo modo tratar de que algunos jugadores elegidos no formaran en la ficha del futbol local. Lo que decidimos [Gerardo] Torrado, Nacho Hierro y yo, por iniciativa nuestra, fue no tocar a más de dos jugadores por equipo, en esas condiciones armamos la lista", explicó.

Sabe que habrá quien no le crea: "Yo digo mi verdad, ustedes dirán ´no trajo los que quiso traer´, pero llamé a los que quería, voy a jugar con los que quería ver, salvo [Hirving] Lozano. No tienen por qué creer lo que yo digo, fue así".

Aseguró que "No tuve que negociar con nadie. Con Monterrey trajimos a [Jesús] Gallardo y [César] Montes para este juego, los que estaban fuera de este compromiso como Carlos Rodríguez o Hugo González vinieron después. En América los dos llamados eran [Guillermo] Ochoa y [Jorge] Sánchez, pero Se lesionó Memo y no quisimos modificar, castigara al América, tiene un lesionado y además te quito a Henry [Martín], por eso viajó después de la. Se hicieron muchas elucubraciones, pero estoy con los que quiero traer".

Así que no ve como un reto o un reclamo, declaraciones como las de Miguel Herrera, técnico del América o Víctor Vucetich, técnico del Guadalajara, quien espera que sus futbolistas no regresen muy cansados de la gira y las concentraciones Sub 23:

"Es algo normal. Todos vemos las propias necesidades. Ellos, los técnicos, saben las necesidades de las diferentes selecciones, con Vucetich tomé contacto con el tema de [Gilberto] Sepúlveda, y también habla de una serie de futbolistas que están con la Sub 23, tiene sus temores porque a los pocos días deben de volver a jugar por el torneo [Contra Atlas] y seguir... Es entendible, Vucetich es un caballero".

No tiene por qué ir con los dueños o presidente de clubes a pedir nada, o mayor compromiso de los equipos:

"No se ha tocado el compromiso de clubes con la selección, el compromiso lo he tenido a tiempo. Las discusiones de defender sus intereses son las cosas lógicas. Lo que cuenta es lo que pasa y los jugadores van a los entrenamientos, los que traemos acá es lo que queríamos. No veo ningún problema".