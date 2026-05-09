Más medallas en natación potosina

La delegación de San Luis Potosí continúa firmando una destacada actuación en la disciplina de natación dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al conquistar este miércoles dos medallas de oro y una de plata, incrementando así el medallero potosino en la máxima justa deportiva juvenil del país.

La primera presea dorada de la jornada fue obtenida por Paloma Palacios, quien volvió a subir a lo más alto del podio tras conquistar el primer lugar en la prueba de 400 metros libres con un tiempo de 4:34.87 minutos. Con este resultado, la nadadora potosina suma ya dos medallas de oro en la presente edición de la competencia, consolidándose como una de las figuras más destacadas del equipo estatal.

La segunda medalla de oro llegó gracias a Liseska Gallegos, quien dominó la prueba de 100 metros dorso al detener el cronómetro en 1:04.71 minutos, mostrando gran técnica y nivel competitivo frente a las mejores exponentes del país.

Por su parte, Diego García aportó una medalla más para San Luis Potosí al quedarse con la plata en los 200 metros pecho, registrando un tiempo de 2:23.62 minutos en una cerrada competencia.

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Estos resultados se suman a las cuatro medallas obtenidas durante la primera jornada de actividades, reflejando el gran momento que vive la natación potosina y el trabajo realizado por atletas, entrenadores y cuerpos técnicos en busca de mantener a la entidad entre las más competitivas del país.