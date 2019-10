Matías Almeyda descarta venir a Rayados

El director técnico argentino, Matías Almeyda, confirmó que seguirá al frente del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer de los Estados Unidos y que no pasó por su mente tomar el puesto en los Rayados de Monterrey de la Liga Mx de México.

"Cambiar de club ni siquiera se me pasa por cabeza", dijo en rueda de prensa. "Estoy agradecido de estar en este lugar y espero seguir aquí para ir hacia arriba".

En sus últimas declaraciones se vio a un "Pelado" molesto, harto, quizá buscando una forma de salir del equipo, pero no, aclaró su estado de ánimo.

"Los entrenadores siempre se enojan cuando perdemos.

"Tenemos un contrato y queremos cumplirlo porque estamos a gusto aquí, aunque lleguen 100 ofertas grandes. No hay otra idea por mi mente que seguir en el San José y buscar para el siguiente torneo entrar a los playoffs".