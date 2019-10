Matosas habría recibido 600 mil dólares por Matías Britos

Gustavo Matosas habría recibido 600 mil dólares, por la transferencia de Matías Britos al León, cerrada en el 2012. Eso es lo que revelan los audios dados a conocer en Televisa, pero que en origen fueron publicados por Amir Ibrahim, periodista y director del portal ElQuintanaRoo.mx

"El audio, es de 17 minutos en total, en lo que han escuchado hay una discusión entre Matosas y el promotor Fernando Pavón por una transacción. El técnico le pide un adelanto de 300 mil dólares, y 300 mil más cuando se cierre el negocio.

Pavón le pide que le firme un papel y Matosas se niega, pues se conocen de hace mucho tiempo y nunca han quedado mal, es donde le dice que si no se hace el negocio, le devolverá el dinero, que son "hombres de palabra", ahí mismo dicen que pueden llevar a un jugador de apellido Varela y sacar del negocio a Greg Taylor (otro promotor)", revela Ibrahim.

Con documentos, desmiente los dichos de Pavón, quien ha negado que él llevara a Britos al León. "Está el contrato. Firmó con este futbolista (que ahora juega en Correcaminos del Ascenso) en 2012, a renovar cada 2 años. De 2012 a 2014, de 2014 a 2016. Hoy sé que tiene un contrato por cinco años, que inició en el 2018".

"Él dice que yo lo quiero perjudicar, pero la realidad es que a este señor no lo conozco. Esta información me llegó, la cotejé con muchos colegas especializados en deportes y me dijeron que era una 'bomba' y fue ahí cuando la publiqué".

Un amigo reportero de Televisa me ofreció trabajarlo conmigo y así lo sacaron al aire, pero es un audio de 17 minutos, donde se dicen muchas cosas más". Ha verificado el audio "con peritos, expertos, no está manipulado".

Señala que ha sido una constante que "equipo a donde va Gustavo Matosas, hay por lo menos un jugador propiedad de Pavón. Sabemos que en el Atlas llegó un jugador justo cuando llegó el señor. Por lo menos tenemos la confirmación de seis jugadores involucrados con el señor Pavón, que han llegado a los equipos que dirige Matosas".

Finalmente indicó que no tiene nada personal contra el promotor, "sólo se relevó un acto de corrupción".