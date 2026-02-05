logo pulso
Mavs mandan a A. Davis a Wizards en canje masivo

Por AP

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Mavs mandan a A. Davis a Wizards en canje masivo

DALLAS.- Los Wizards de Washington adquirieron el miércoles a Anthony Davis en un intercambio de ocho jugadores con los Mavericks que incluye selecciones de draft para Dallas, informó el miércoles una persona con conocimiento del acuerdo.

La operación es una señal de que los Mavericks están dejando atrás el ampliamente criticado canje que envió a la superestrella Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles a cambio de un paquete de jugadores encabezado por Davis el año pasado.

El exgerente general Nico Harrison, quien fue despedido por Dallas en noviembre, orquestó un acuerdo en medio de la noche que enfureció a los fanáticos. Las conjeturas sobre un intercambio apuntaban a Davis desde que Harrison fue despedido tras mal comienzo de la temporada.

Los Wizards cederán a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III a los Mavericks junto con dos selecciones de primera ronda y tres de segunda ronda, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido aprobado por la NBA.

Washington recibirá a tres escoltas de Dallas: de Dallas: Jaden Hardy, D´Angelo Russell y Dante Exum.

Los Wizards se han transformado drásticamente en las últimas semanas después de perder 67 y 64 partidos en las últimas dos temporadas. Washington obtuvo a Trae Young en un canje con los Hawks de Atlanta el mes pasado y ahora agrega a Davis a un grupo de jóvenes jugadores que incluye al pívot Alex Sarr, la selección número dos en 2024.

No está claro si Young o Davis jugarán mucho esta temporada, lo cual podría ser lo mejor dado que los Wizards perderán su principal selección del draft este año si quedan fuera del número ocho.

