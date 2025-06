Max Gutiérrez se instala en playoff

Destacada actuación la que brindó el piloto #23 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis Max Gutiérrez en las pasadas dos rondas clasificatorias de NASCAR México realizadas en la Ciudad de México obteniendo triunfo y top seis que le permiten asegurar su pase a Playoff como ubicar a su equipo Canel´s Racing/Team GP dentro de las tres posiciones de la general previo a la carrera del 5 de Julio en Monterrey

Acercándose un nuevo evento vespertino dentro de NASCAR México que se ha tornado tradición cuando la categoría llega a Monterrey, carrera que será ahora un parte aguas para aquellos que buscan la clasificación directa a Playoff pero también para los ya instalados en la siguiente fase del campeonato el poder continuar acumulando puntos para el final de campaña regular en donde el auto #23 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis de Max Gutiérrez se ha instalado en la pelea faltando dos carreras por disputarse.

Como lo había mencionado con anterioridad Max Gutierrez #23 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis previo a la fecha cinco del campeonato en donde buscaba ser el tercer clasificado directo a play offs, esto fue posible hasta la fecha seis cumpliendo su primer objetivo de la temporada quedando ahora como uno de los favoritos para ir en busca del título 2025.

“La victoria en el autódromo Hermanos Rodríguez nos ayudó, nos impulsó, nos motivó tanto a mi como a todo el equipo Canel´s/Logitech G/ Laboratorio Tequis para continuar luchando en busca de más victorias, no solamente era cosa de entrar a Playoff si no retomar la batalla por la temporada regular que estamos seguros con una victoria más para el auto #23 en Monterrey aunado a buenos resultados y puntos la podremos pelear, para la segunda carrera en Ciudad de México prometía bien logramos remontar de último a primer lugar, al final las circunstancias no nos permitieron concluir como queríamos, demostramos que el trabajo está, agradezco a todo el equipo Canel´s/Logitech G/ Laboratorio Tequis por todo su apoyo, la temporada está dedicada para ellos así como mi hermano, mi familia, mis amigos que siempre me han apoyado”, señaló el piloto Max Gutiérrez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los resultados oficiales de clasificación a Playoff posteriores a las carreras seis y siete de este año NASCAR México quedan de la siguiente manera, Alex de Alba, Xavi Razo, Max Gutiérrez y Abraham Calderón, ellos cuatro directos al conseguido una o más victorias, refiriendo a los preclasificados por puntos, hasta el momento si la campaña regular terminara ahora, así quedaría la clasificación con Rubén García Jr. 256. Julio Rejo 250 pts., Rubén Rovelo 246 pts., Eloy Sebastián 243 pts., German Quiroga 229 pts. y Enrique Baca 216 pts., los diez clasificados a la siguiente ronda de momento.