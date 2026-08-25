Max Gutiérrez sube al podio

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El equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis cerró la temporada regular 2026 de NASCAR México Series con una destacada actuación en el Autódromo Miguel E. Abed, donde Max Gutiérrez consiguió el segundo lugar, mientras que Rubén García Jr. finalizó decimotercero después de recibir una sanción.

La última fecha de la fase regular tenía como principal atractivo la definición de los diez pilotos que avanzarían al Chase, por lo que cada posición adquirió especial importancia desde el inicio de la competencia.

Partiendo desde la segunda y cuarta posición, Max Gutiérrez, con el auto #23, y Rubén García Jr., con el #88, protagonizaron un arranque dominante para Canel´s. Durante los primeros giros ambos autos llegaron a colocarse en las dos primeras posiciones, aunque posteriormente fueron desplazados al segundo y quinto puestos.

Con la carrera entrando en su primera mitad, Rubén García Jr. mantuvo la pelea por el stage de la vuelta 50 y consiguió finalizar segundo, sumando dos puntos adicionales para su clasificación. Max Gutiérrez, por su parte, cruzó sexto en esta etapa.

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Después del stage, los dos autos ingresaron a pits para realizar el cambio de neumáticos y ajustes con miras a la parte final de la competencia. La estrategia del equipo potosino volvió a tomar protagonismo cuando Canel´s decidió extender el rendimiento del combustible mientras varios de sus rivales ingresaban a pits. Esto permitió que, momentáneamente, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez ocuparan las primeras dos posiciones, antes de realizar su propia detención.

Una vez completada la entrada a pits, ambos pilotos regresaron a la pista en posiciones competitivas y continuaron trabajando con el objetivo de cerrar de la mejor manera la temporada regular. Con 18 vueltas por disputar, García Jr. y Gutiérrez ya tenían prácticamente asegurado su lugar en el Chase y comenzaron a enfocarse en la lucha por la victoria. Ambos lograron recuperar posiciones y se colocaron tercero y quinto.

La situación obligó a que la carrera terminara bajo el formato verde, blanca y cuadros, con Max Gutiérrez arrancando desde la segunda posición y Rubén García Jr. obligado a partir desde atrás debido a la sanción recibida por el incidente.

Gutiérrez aprovechó la oportunidad y se mantuvo en la pelea por la victoria. Aunque llegó a caer hasta el tercer puesto durante las últimas vueltas, logró recuperar terreno para recibir la bandera a cuadros en segundo lugar, asegurando un nuevo podio para Canel´s. Por su parte, Rubén García Jr. cruzó la meta en decimotercer puesto, luego de cumplir con la penalización.

De esta manera, Max Gutiérrez y Rubén García Jr. cerraron su participación en la temporada regular con su clasificación al Chase, dejando atrás una fecha marcada por estrategia, constantes cambios de posición y un final definido prácticamente en los últimos metros.