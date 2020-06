Mazatlán FC "reclama" a Quirino Ordaz por revelar a Palencia

Todavía no ponen un pie en la cancha, pero el Mazatlán FC no deja puntos a la deriva en redes sociales, y así lo demostró otra vez al responderle al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Mientras los aficionados esperaban que el equipo sensación del futbol mexicano sorprendiera con la forma de anunciar a su director técnico, el dirigente estatal dio un paso al frente y le "arrebató" la primicia, al darle la bienvenida a Juan Francisco Palencia.

La decepción fue natural para quienes gustan de la espectacularidad con la que ha aterrizado en Twitter el nuevo club de la Liga MX, pero la respuesta tenía que llegar y no tardó.

"Espérese Gober, todavía ni aterriza y ya le dio la bienvenida", fue lo que contestó el conjunto morado, citando el tuit. Pero no paró ahí.

Ordaz "negó" haber develado al 'Gatillero' como nuevo estratega y devolvió la posesión de balón -o la posibilidad de dar el bombazo-: "Ya ve cómo es uno, entre reuniones, juntas, gestiones, etc. Yo nada más dije 'Bienvenido a Sinaloa'".