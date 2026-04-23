logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Met Gala 2024 en Nueva York con tema Costume Art

Fotogalería

Met Gala 2024 en Nueva York con tema Costume Art

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mazatlán se impone al campeón Toluca

Por AP

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Mazatlán se impone al campeón Toluca

MAZATLÁN.- El bicampeón Toluca dejó ir dos veces la ventaja para sufrir un revés por 4-3 en su visita a Mazatlán el miércoles, en el que fue el último partido en el estadio El Encanto en la primera división de la Liga MX.

Brian Rubio, a los 49, Édgar Bárcenas, de penal al 69, Gabriel López, al 75, y Jesús Hernández, al 88, hicieron las dianas de Los Cañoneros, que se convertirán a partir de la próxima temporada en el Atlante y la franquicia se mudará a la Ciudad de México.

Everardo López, a los 45+5, Antonio Briseño, al 54, y Nicolás Castro, al 87, hicieron los tantos del conjunto escarlata, que sufrió su segundo revés consecutivo en el campeonato.

El descalabro deja a los Diablos Rojos en la 5ta posición con 27 unidades; expuesto a que una combinación de resultados lo baje al 6to escalón y lo supere América en la última jornada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con su cuarta victoria del campeonato, Mazatlán ascendió a la 16ta posición con 15 unidades.

Toluca padeció la expulsión de Marcel Ruiz a los 60 minutos, después de que el árbitro Marco Antonio Ortiz revisó una repetición de video para valorar una barrida para ser expulsado. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Teotihuacán, en México, recupera la normalidad bajo refuerzo policial tras tiroteo mortal
    Teotihuacán, en México, recupera la normalidad bajo refuerzo policial tras tiroteo mortal

    Teotihuacán, en México, recupera la normalidad bajo refuerzo policial tras tiroteo mortal

    SLP

    EFE

    Autoridades del INAH y Guardia Nacional implementan un dispositivo de seguridad para garantizar la protección de visitantes en Teotihuacán.

    García Harfuch aclara: no hay agentes extranjeros en operativos
    García Harfuch aclara: no hay agentes extranjeros en operativos

    García Harfuch aclara: no hay agentes extranjeros en operativos

    SLP

    EFE

    La mandataria Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática a EE.UU. para exigir aclaraciones sobre la posible participación de agentes en territorio mexicano.

    Barcelona gana su séptimo título consecutivo en liga femenina española
    Barcelona gana su séptimo título consecutivo en liga femenina española

    Barcelona gana su séptimo título consecutivo en liga femenina española

    SLP

    AP

    El Barcelona suma 25 victorias en 26 partidos y supera al Real Madrid por 16 puntos.

    Buenos Aires prohíbe uso de confeti en estadios de fútbol tras incendio en clásico River-Boca
    Buenos Aires prohíbe uso de confeti en estadios de fútbol tras incendio en clásico River-Boca

    Buenos Aires prohíbe uso de confeti en estadios de fútbol tras incendio en clásico River-Boca

    SLP

    AP

    El Comité de Seguridad destacó el riesgo de ignición de papeles cortados en estadios.