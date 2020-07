Mazatlán vs. Puebla se jugará el lunes

Cdmx.- Duro golpe para el futbol mexicano, duro traspié para el Guardianes 2020.

El balón no rodará, por lo menos durante 24 horas más; en vez de 130 días sin juego oficial serán 131, debido a que el partido programado para este jueves entre el Atlético de San Luis y el FC Juárez se postergó, ya que siete elementos del cuadro fronterizo resultaron contagiados de Covid-19. Pero no es el único, el Mazatlán FC vs Puebla tampoco se jugará este viernes debido a que los sinaloenses esperan resultados de sus pruebas. Ahora, el primer juego del torneo será el de mañana: Necaxa contra los Tigres, y ese será el único que se juegue el viernes, ya que la presentación del nuevo equipo del Pacífico tendrá que esperar unos días.

Los Bravos emitieron un comunicado en el que aceptaron que elementos del club contrajeron la enfermedad, lo que pospuso el juego contra el Atlético, que se celebrará el lunes a las 18 horas, a expensas de los resultados de los exámenes que se entreguen a más tardar el sábado. En el caso del Mazatlán, su juego se pasó para ese mismo día, pero a las 22:00 horas.

Guillermo Cantú, presidente deportivo del FC Juárez, reveló la cifra, y dijo que esperarán para saber si algunos de estos están en condiciones para viajar a San Luis.