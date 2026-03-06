McCutchen va a ligas menores con Rangers

Los Rangers de Texas y el veterano jardinero Andrew McCutchen acordaron un contrato de ligas menores el jueves, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona confirmó el acuerdo a la AP bajo condición de anonimato porque el contrato no se había finalizado y aún debía completar un examen físico. McCutchen, de 39 años, ganará 1,5 millones de dólares esta temporada mientras juegue en las Grandes Ligas si es añadido al roster de 40 jugadores, señaló la persona.

McCutchen tiene tres semanas de entrenamiento de primavera para demostrarles a los Rangers que merece un lugar. Están bien posicionados en los jardines con las figuras emergentes Wyatt Langford en el jardín izquierdo y Evan Carter en el jardín central, y con el veterano recién llegado Brandon Nimmo en el jardín derecho.

McCutchen jugó las últimas tres temporadas con los Piratas.

