"Me convenía descender y pagar", dice Fidel Kuri

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, dejó ver que gran parte de la crisis de la institución estaba presupuestada y que conviene pagar 120 millones de pesos para mantenerse en Primera División tras concretar matemáticamente el descenso.

"Me convenía descender, pagar los 120. Hubiera sido peor quedarse, es peor porque no era justo pagar por deudas que no son mías", reveló el directivo durante una charla con la cadena ESPN.

Por otro lado, el polémico directivo lamentó la salida de Robert Dante Siboldi de la dirección técnica.

"Me lastima, me preocupa y duele... A Siboldi lo traje con todas las ganas de preparar el torneo", apuntó, pero con la promesa de volver a trabajar juntos. Se lo dije, que el día de mañana que quiera volver, tendrá las puertas abiertas, Siboldi es muy ordenado, educado, habla de frente y hace las cosas bien".

Finalmente, Kuri rechazó categóricamente algún conflicto salarial con los jugadores.

"¡Dígame a quién no le he pagado! No (me arrepiento de invertir en el futbol), confieso que nunca en mi vida he pateado un balón. Me equivoqué en mis formas, llegué a politizar al equipo, desde ahí me equivoqué y no lo volveré a hacer. Llega Miguel Ángel Yunes al gobierno estatal y empieza, en mi contra y en la de jugadores, con auditorías y eso lo hizo acabar con el basquetbol. No me voy a ir, el Gobierno debe apoyar a los clubes, me quitaron patrocinadores por instrucciones del Gobierno, no me arrepiento, estoy solo, no pertenezco a un grupo poderoso para llevar a su equipo de futbol", concluyó en una entrevista anterior con Fox Sports.