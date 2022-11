"Me hubiera encantado ser subcampeón", confiesa "Checo" Pérez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Sergio "Checo" Pérez finalizó este domingo en la tercera posición en el Gran Premio de Abu Dhabi, un resultado histórico para el tapatío que cerró la temporada 2022 de la Fórmula 1 con el mejor resultado de su trayectoria al sumar 305 puntos.

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, quien reconoció "darlo todo" durante la campaña, únicamente se quedó a tres puntos del subcampeonato de la temporada, mismo que fue conquistado por Charles Leclerc de Ferrari.

Horas después de la competencia en el Circuito de Yas Marina, el mexicano compartió un mensaje en sus redes sociales, en las que agradeció el apoyo de los fanáticos mexicanos, Red Bull y su familia, mismo que lo hicieron vivir momentos inolvidables.

"Gracias por todo su cariño, durante el año me han hecho pasar de los mejores momentos de mi carrera, ahora a apoyar a la selección", escribió.

"Checo" Pérez, reconoció que en sus planes estaba quedar segundo en el Campeonato de pilotos, pero aceptó que se va orgulloso por el trabajo realizado.

"Terminamos terceros en el mundial, me hubiera encantado ser subcampeón pero así es el deporte. Me voy muy orgulloso de todo mi equipo", finalizó.