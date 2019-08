"Me miró y me dijo negro feo"; futbolista chileno acusa a árbitro de racismo

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) anunció que investigará las acusaciones del jugador uruguayo Alexis Rolín del club chileno Universidad de Concepción de que recibió insultos racistas por parte del árbitro Francisco Gilabert.

"La ANFP investigará la denuncia formulada por el jugador Alexis Rolín. Reiteramos nuestro absoluto compromiso contra todo tipo de discriminación en nuestro fútbol", dijo el organismo a través de Twitter.

Las acusaciones se produjeron tras el final del partido que enfrentó a la Universidad de Concepción con el Curicó el viernes en la noche.

Rolín denunció ante las cámaras de CDF "me lo quedé mirando al árbitro a la cara en un córner, me miró y me dijo negro feo, a la cara", dijo enojado respondiendo a la periodista.

El árbitro se retiró posteriormente del partido sin emitir ninguna declaración al ser interrogado por periodistas sobre las acusaciones.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile no tardó en reaccionar y condenó el incidente en Twitter

"Exigimos a la @ANFPChile y cómite de árbitros investigar denuncia de nuestro compañero Rolín. Grave falta del juez al espíritu y la lucha contra el racismo y la discriminación impulsada por @FIFPro y @FIFAcom. Las sanciones que correspondan", afirmaron en su tuit.

El partido marcaba el inicio de la 17 fecha del campeonato Nacional y en él Curicó derrotó por 4 goles a 2 a Universidad de Concepción.