“Me motiva que no crean en mí”: Saúl Alvárez

LAS VEGAS, EU.- Jermell Charlo se une a la lista de los boxeadores que —antes de subir a pelear con Saúl Álvarez— se muestran retadores y confiados, menospreciando el estilo y la fuerza que maneja el mexicano, quien desconoce la razón por la cual tratan de desconcentrarlo.

“No sé por qué no creen en mí y en mi boxeo. A final de cuentas, varios que no creían en mí lo han experimentado en el cuadrilátero”, aseguró “Canelo”, en entrevista.

Julio César Chávez Jr., Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders y Caleb Plant son algunos de los que ponían en duda la pegada del tapatío... Y los liquidó.

El campeón indiscutido de los supermedianos afirma que esa “estrategia” de sus rivales le beneficia, porque trabaja más duro para dejarlos callados con golpes y no con palabras. “Me motiva muchísimo que [Charlo] sea otro peleador que no ha creído en mis habilidades y tener la oportunidad de mostrárselas”, indicó.

Aunque “Canelo” reconoce que Jermell no sólo habla, ya que por algo tiene los cuatro títulos de los superwelter: “Es un gran peleador, no le quito méritos. Tiene muchas cualidades”. Jermell se describió como “un campeón diferente”. Al respecto, Saúl no está sorprendido, porque “he estado con todo tipo de peleadores en el cuadrilátero y estamos listos para eso”.

Álvarez volverá a pelear en la Arena T-Mobile, donde sólo ha podido noquear en una de las siete ocasiones que ha protagonizado la cartelera, pero confía en que ahora lo hará.