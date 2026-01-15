Medias Rojas apuesta por Ranger Suárez

El zurdo Ranger Suárez y los Medias Rojas de Boston acordaron el miércoles un contrato de cinco años por 130 millones, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Suárez, un All-Star en 2024, había pasado toda su carrera profesional con los Filis de Filadelfia después de firmar a los 16 años en abril de 2012. El venezolano de 30 años comenzó lanzando desde el bullpen, pero ha sido un intérprete constante y, en su mayoría, un ganador confiable desde que se trasladó exclusivamente a la rotación en 2022.

El acuerdo es el primero para un agente libre de las Grandes Ligas para los Medias Rojas esta temporada. Llega días después de que fueran superados en la puja por Alex Bregman por los Cachorros de Chicago, quienes le dieron al tercera base titular de Boston un contrato de cinco años por 175 millones con una cláusula de no intercambio que los Medias Rojas no ofrecieron.

En su lugar, el Director de Beisbol, Craig Breslow, reforzó el cuerpo de lanzadores con un zurdo que no lanza fuerte pero limita los jonrones y mantiene a los bateadores desequilibrados cambiando velocidades y golpeando las esquinas.

Suárez tuvo un récord de 12-8 con una efectividad de 3.20 la temporada pasada en 26 aperturas cubriendo un máximo de carrera de 157 1/3 entradas, luego se convirtió en agente libre por primera vez y rechazó una oferta calificada de 22,025,000 de Filadelfia en noviembre.