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Medias Rojas hila dos victorias

Por AP

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Medias Rojas hila dos victorias

BOSTON.- Sonny Gray cubrió seis innings y un tercio sin permitir carreras, y los Medias Rojas de Boston aprovecharon tres bases por bolas y dos hits dentro del cuadro para anotar tres veces en la tercera entrada y vencer el miércoles 5-0 a Milwaukee para encadenar victorias por primera vez en la temporada.

Gray (2-0) permitió tres hits y dos bases por bolas, y ponchó a dos. Shane Drohan cargó con la derrota en su debut en las Grandes Ligas, al permitir tres carreras con tres hits y cuatro bases por bolas. Lo peor fue la tercera, cuando otorgó boletos al venezolano Andruw Monasterio y Caleb Durbin, dos de los jugadores por los que fue traspasado en febrero.

Ceddanne Rafaela abrió la baja del tercer episodio con un sencillo y llegó a segunda cuando Isiah Kiner-Falefa venció el tiro en un toque de bola. Monasterio recibió una base por bolas con un out para llenar las bases, y luego Drohan dio boleto al venezolano Willson Contreras para impulsar la primera carrera.

El fuerte roletazo del venezolano Wilyer Abreu rebotó en el segunda base y llegó al campocorto Joey Ortiz, cuyo tiro a primera llegó tarde, lo que permitió anotar otra carrera. El elevado de sacrificio de Trevor Story puso el marcador 3-0. Drohan fue retirado del juego después de otorgar base por bolas a Durbin para volver a llenar las bases, antes de que Grant Anderson retirara al venezolano Carlos Narváez con un rodado para terminar la entrada.

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