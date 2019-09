Medio ambiente, fisioterapia y hoteles, a la caza del otro negocio del fútbol

El congreso Soccerex, que reúne a la industria del fútbol a las afueras de Lisboa, se abre como territorio de caza para los negocios que rodean a este deporte, desde el medio ambiente a hoteles y empresas de aviones privados que persiguen todo tipo de contratos.



El recinto que acoge la cita, con sesenta y dos expositores, alberga grandes esperanzas para las empresas satélite del millonario negocio de fútbol, que buscan llamar la atención entre animadoras incansables y la expectación que levantan a su paso los responsables de los grandes clubes.



Una de ellas es la española Professional Green Solutions, representada por David Torres, que explica a Efe los beneficios de sus paneles, destinados a proteger el suelo del impacto medioambiental que generan los eventos deportivos.



"Antes los terrenos no tenían protección o se ponía una base de plástico. Nosotros somos fabricantes de soluciones distintas, que reducen el impacto medioambiental en un 100 %", sostiene Torres.



La compañía, procedente de la Comunidad Valenciana, es proveedora exclusiva del Barcelona, y durante el Soccerex, que concluye hoy, ha entrado en contacto con trabajadores del Benfica y de clubes italianos interesados en el proyecto. También con gestores de recintos municipales.



Cerca de allí, tras atravesar la zona en la que una mujer hace una exhibición de su dominio de un balón de fútbol, casi como si estuviera siendo presentada ante su nueva afición, la firma Football Ism explica por qué son diferentes.



Especializados en crear un software que facilite la gestión de los clubes, trabajan ya en fase inicial con el Sevilla y el Barça, y se afanan por ampliar su cartera de clientes dando detalladas explicaciones.



"Por ejemplo, si a un jugador se le va a caducar el pasaporte, con nuestro software puede saltar una alerta un mes antes para que los gestores del equipo puedan adelantarse y tratar esta situación", comenta a Efe José Forjaz, gestor de negocio en la empresa.



Para llamar la atención ha colocado decenas de mini balones a la entrada, y aún así es inevitable que los curiosos se despisten cuando pasa Jubas, el enorme león de peluche mascota del Sporting de Portugal.



No faltan los estímulos en el Soccerex, que incluso ha generado un claro con césped artificial y olivos incluidos que, bautizado como "network café", pretende ofrecer un clima tranquilo para negocios. Hay amplios sofás y hasta helados para endulzar el trato.



Desde allí, se ven fotos de un centro vacacional en Islantilla, Huelva, donde Jonatán Pintado, ejecutivo de ventas, expone las bondades de un recinto que cuenta con tres campos de fútbol "tamaño UEFA".



"Son buenas soluciones sobre todo para equipos del norte de África, que tienen un parón a mitad de temporada y quieren mantener la forma física de los jugadores. Pueden pasar hasta una semana en las instalaciones", comenta.



"Hemos apostado por venir y pasa como en todas las ferias, a veces bien y a veces no tan bien", confiesa Pintado, que ha observado interés de "algún equipo portugués" sobre el que no da pistas.



El hermetismo sobre nombres es algo habitual entre los asistentes a Soccerex, que como en los partidos de fútbol saben que hasta el último minuto hay posibilidades de cambiar el panorama.



A ello juegan empresas paisajísticas, dedicadas al negocio de aviones privados, de rehabilitación deportiva y hasta algún bufete de abogados, otros de los representados en el congreso.



Para todos hay posibilidades.