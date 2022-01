Medvedev salva pelota de partido y se las verá con Tsitsipas en semifinales

Melbourne, Australia (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (2) salvó una pelota de partido para remontar al canadiense Felix Auger-Aliassime (9) por un ajustado 6-7(4), 3-6, 7-6(2), 7-5 y 6-4, y se enfrentará en las semifinales al griego Stefanos Tsitsipas (4).



"Me pregunté que haría Novak Djokovic en esta ocasión cuando iba perdiendo", desveló tras ser cuestionado por Jim Courier y desató un tímido abucheo entre los aficionados.

"No tengo ni idea de cómo lo he hecho. No me quedan más prendas de ropa en el raquetero", añadió ante el público de la Rod Laver Arena tras cerrar una épica remontada en cuatro horas y 42 minutos.

El moscovita no pudo frenar el agresivo tenis del canadiense, que basó su juego en poderosas derechas y ajustados servicios, en los dos primeros sets que cayeron del lado de Auger-Aliassime.

El de Montreal, que perdió en la reciente Copa ATP ante Medvedev por un contundente 6-0 y 6-4, no pudo cerrar un choque en el que ofreció todo su potencial en las primeras dos mangas y en el que acabó con 18 saques directos y 64 golpes ganadores.

Sin embargo, el joven de 21 años desperdició una pelota de partido al resto, cuando el marcador lucía un 5-4 en el cuarto set, y acabó pagándolo después de que Medvedev blindara una infranqueable defensa que desesperó a su rival.

Medvedev, que superó los cuartos por segundo año consecutivo, se sumó a sus compatriotas Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin como únicos rusos en acceder a las semifinales en Melbourne Park en más de una ocasión.

El ruso y el heleno reeditarán el encuentro de semifinales que disputaron en el mismo escenario el año pasado y que contó con una cómoda victoria en tres sets de un Medvedev, que cuenta con favorable de 6-2 a su favor.