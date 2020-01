Megan Rapione conduce a Estados Unidos a un invicto de 24 partidos

La selección femenina de Estados Unidos goleó este martes por 4-0 a la de Haití en el segundo partido de la primera jornada del Grupo A del torneo Preolimpico de la Concacaf que se juega en Houston en una noche en la que su estrella Megan Rapione apareció para ajustar el sistema ofensivo.



Estados Unidos, en cuyo banquillo apareció el entrenador macedonio Vlatko Andonovski, sucesor de la inglesa Jill Ellis, rompió la igualdad apenas dos minutos después del pitido inicial a través de Christen Press.



El equipo de las Barras y las Estrellas tuvo varias oportunidades de ampliar antes de irse al descanso, pero careció de puntería en sus delanteras, que también sufrieron con la cancha estropeada por la lluvia.



La segunda parte no cambió el esquema de juego, con dominio de las campeonas mundiales.



En el minuto 67, tras un saque de esquina de Megan Rapione, que había entrado para el segundo tiempo, Lynn Williams aumentó de cabeza.



Ahí se acabó el suspense que hasta entonces había tenido el partido y a los 73 minutos, de nuevo un gran centro por la derecha de Rapione permitió también a Lindsey Horan hacer el 3-0.



Faltaba poner la guinda a la goleada y lo hizo la veterana Carli Lloyd, en el tiempo de descuento (90+3) con otro gran remate de cabeza.



Estados Unidos tuvo que esperar a la recta final del partido para asegurar la victoria y la goleada, pero fue siempre superior a un selección de Haití que sorprendió por su gran poder físico, lo que le permitió aguantar bien hasta que le hicieron el segundo gol.



Ahora, las campeonas del mundo tendrán el viernes a Panamá como próximo rival, que también fue goleada por 6-1 en el partido inaugural frente a Costa Rica, que será la rival de Haití.



- Ficha técnica:



4. Estados Unidos: Alyssa Naeher; Kelley O'Hara (m.81, Emily Sonnett), Abby Dahlkemper, Becky Sauerbrunn, Crystal Dunn; Rose Lavelle (m.72, Lindsey Horan), Julie Ertz, Samantha Mewis; Christen Press (m.62, Megan Rapione), Carli Lloyd (C) y Lynn Williams.



Seleccionador: Vlatko Andonovski.



0. Haití: Kerly Theus; Chelsea Surpris, Soveline Beaubrun (m.15, Emeline Charles), Kethna Louis, Ruthny Mathurin; Danielle Etienne (m.74, Batcheba Louis), Melchie Dumornay; Nérilia Mondésir (C), Sherly Jeudy, Roseline Eloissaint (m.88, Abaina Louis); y Mikerline Saint Felix.



Seleccionador: Laurent Mortel.



Goles: 1-0, m.2: Christen Press. 2-0, m.67: Lynn Williams. 3-0, m.73: Lindsey Horan. 4-0, m.90+3: Carli Lloyd.



Árbitro: la jamaiquina Odette Hamilton mostró tarjeta amarilla a Rose Lavelle.



Incidencias: Segundo partido de la primera jornada inaugural del Grupo A del Preolímpico femenino de la Concacaf jugado en el BBVA Stadium de Houston.