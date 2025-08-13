Memo Abascal analiza derrota

Tras la derrota de Atlético de San Luis en casa frente a Cruz Azul la noche de este lunes, el técnico sevillano Guillermo “Memo” Abascal ofreció su análisis en conferencia de prensa, reconociendo aspectos a mejorar y defendiendo las decisiones tomadas en la alineación.

El estratega consideró que en el primer tiempo el equipo se mostró “estable” en defensa, pero careció de paciencia con el balón para generar más opciones ofensivas. Ya en la segunda mitad, San Luis inició mejor que su rival, con llegadas claras, aunque dos desatenciones defensivas ya previstas en la preparación previa derivaron en los goles cementeros

Pese a la desventaja, Abascal destacó que el equipo mantuvo la calma, recortó la diferencia con un gol y se sintió más cómodo tras la expulsión de un jugador rival, cerrando el partido con intensidad. “Hay que mejorar la gestión tras recibir un gol y la atención en jugadas a balón parado”, subrayó.

Sobre los cambios en la alineación, explicó que respondieron a perfiles tácticos y a la búsqueda de velocidad y frescura para enfrentar el estilo de Cruz Azul. Señaló que la competencia interna en el plantel ha elevado el nivel, justificando variantes como las de Javi por Román o Benja por Young.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto al arbitraje, evitó polémicas directas, pero pidió que las decisiones se ajusten estrictamente al reglamento, al considerar que ciertos episodios, junto con los goles y los cambios, “condicionan mental, técnica y tácticamente un partido”.

Abascal concluyó asegurando que el grupo está fuerte mentalmente y ya enfocado en su próximo compromiso del viernes ante Puebla, convencido de que la victoria llegará si el equipo mantiene y mejora su nivel de juego.