Memo Ochoa regresa para el juego contra Tigres

A pesar de que Óscar Jiménez no ha hecho mal las cosas cuidando la cabaña del América, le jerarquía se impone. Guillermo Ochoa se asoma para ser titular de las Águilas después de recuperarse de la lesión que lo alejó de las canchas.

Previo al partido de la jornada 12 ante Cruz Azul, en pleno calentamiento, el portero mundialista se quejó de un fuerte dolor y se decidió que no actuaría. El diagnóstico después de la revisión se informó que sufrió: "una lesión muscular del flexor largo del primer dedo izquierdo. El tiempo de recuperación estimado será de 4 a 6 semanas".

Y cuatro semanas después, Paco Memo volverá a la portería de su América ante un rival contra el que ha crecido la rivalidad: los Tigres.

En la ausencia de Ochoa, el América empató dos juegos: (Cruz Azul 0-0, Pumas 2-2); perdió uno (León 3-2) y ganó también un juego (Atlas 1-0).

Oscar Jiménez aceptó en total seis goles, ninguno de ellos por un error grave, pero a pesar de eso la jerarquía vale y Francisco Guillermo Ochoa, si no sucede nada raro, volverá el próximo fin de semana.